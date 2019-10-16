الرئيس الإيراني يطالب بإجراء استفتاء وسط تصاعد المطالب بتغيير سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى إجراء استفتاء لتوضيح المسار السياسي لبلاده، وسط تصاعد الدعوات للتغيير.

وقال روحاني "إذا فشلنا في التوصل إلى حلول لقضايا نناقشها منذ أكثر من 40 عاما، يتعين أن نطالب بإجراء استفتاء" في إشارة إلى الفترة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 .

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وتابع روحاني أن "الخلافات الاستراتيجية" بين القوى السياسية للإصلاحيين والمتشددين في البلاد يتعين توضيحها من خلال تصويت، طبقا لبيان حكومي.

ومثل هذا التصويت موضوع محرم في إيران، حيث تحتفظ الحكومة الدينية بسيطرة صارمة.وقد مر 40 عاما منذ الاستفتاء الذي ألغى الملكية وأقام الجمهورية الإسلامية.

وأشار روحاني إلى أن بلاده لا يتعين أن تنأي بنفسها عن العالم الخارجي وتأخذ في الاعتبار حقائق القرن الواحد والعشرين، كما ينشدها الإصلاحيون.