محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى إجراء استفتاء لتوضيح المسار السياسي لبلاده، وسط تصاعد الدعوات للتغيير.
وقال روحاني "إذا فشلنا في التوصل إلى حلول لقضايا نناقشها منذ أكثر من 40 عاما، يتعين أن نطالب بإجراء استفتاء" في إشارة إلى الفترة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 .
وتابع روحاني أن "الخلافات الاستراتيجية" بين القوى السياسية للإصلاحيين والمتشددين في البلاد يتعين توضيحها من خلال تصويت، طبقا لبيان حكومي.
ومثل هذا التصويت موضوع محرم في إيران، حيث تحتفظ الحكومة الدينية بسيطرة صارمة.وقد مر 40 عاما منذ الاستفتاء الذي ألغى الملكية وأقام الجمهورية الإسلامية.
وأشار روحاني إلى أن بلاده لا يتعين أن تنأي بنفسها عن العالم الخارجي وتأخذ في الاعتبار حقائق القرن الواحد والعشرين، كما ينشدها الإصلاحيون.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني يطالب بإجراء استفتاء وسط تصاعد المطالب بتغيير سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.