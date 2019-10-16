الوضع الإنساني خارج السيطرة.. ”أطباء بلا حدود“ تعلق عملها في شمال سوريا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، تعليق معظم أنشطتها للمساعدة الطبية في شمال شرق سوريا، كما تجلي جميع موظفيها الدوليين في أعقاب ضربات جوية وأعمال عنف منذ شروع تركيا في عملية عسكرية بالمنطقة.

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وقالت المنظمة في بيان: ”قرار تعليق معظم أنشطة أطباء بلا حدود يأتي بينما يخرج الوضع الإنساني عن نطاق السيطرة وستزيد الاحتياجات الإنسانية على الأرجح“.

وجاءت الخطوة التي أقدمت عليها أطباء بلا حدود في أعقاب تحرك مماثل قامت به منظمة إغاثة أخرى هي ميرسي كور، أمس الإثنين.