جريمة فظيعة تهز الجزائر ..يذبح زوجته على قارعة الطريق

أقدم شخص على ذبح زوجته، في أولات فايت، بالجزائر العاصمة، حسب ما تداولته العديد من الصفحات على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا عن تجمهر الناس أمام عمارة بأولاد فايت، بحضور سيارة الإسعاف، والشرطة العلمية.