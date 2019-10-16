الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء ضرورة ترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وشدد صالح - خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر - على ضرورة دعم العراق في حفظ أمنه واستقراره في ظل التحديات الراهنة، وترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما التوغل العسكري التركي الأخير في شمال سوريا، وتم التأكيد على وجوب تدارك الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع السوريّة، وعدم فسح المجال للتنظيمات الإرهابية ما يمنحها فرصة تجديد نشاطاتها الإجرامية وتهديد أمن المنطقة والعالم. في حفظ أمنه واستقراره في ظل التحديات الراهنة، وترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما التوغل العسكري التركي الأخير في شمال سوريا، وتم التأكيد على وجوب تدارك الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع السوريّة، وعدم فسح المجال للتنظيمات الإرهابية ما يمنحها فرصة تجديد نشاطاتها الإجرامية وتهديد أمن المنطقة والعالم.

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