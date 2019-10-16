القوني : القاهرة ترحب بزيارة رئيس الوزراء الكويتي

اكد طــارق القــوني ،سفير مصر لدى دولة الكويت ،بأن القاهرة تُعلــق اهمية كبيرة على الزيارة التي سيقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من 20 إلي 22 أكتوبر للقاهرة، والتي سيلتقي فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء . وأكــد القوني على الأهمية التي تمثلها الزيارة للبلدين، وهو ما لمسه بنفسه من كافة المسئولين الكويتيين والمصريين، حيث حرص الجانبان خلال الأيام الماضية على الإعداد الجيد لهـا لدفع التعاون الثنائي في كافة المجالات، استكمالا للنتائج التي خرجت بها زيارة السيسي لدول الكويت الشقيقة مطلع سبتمبر الماضي وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح في حجم وتشكيل الوفد الكويتي والذي يضم عدداً من السادة الوزراء، وكبار رجال الأعمال إلي جانب المسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ومجلس التعاون المصري الكويتي واضـاف السفير القوني ان الزيارة ستشهد الـتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن تبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. الزيارة للبلدين، وهو ما لمسه بنفسه من كافة المسئولين الكويتيين والمصريين، حيث حرص الجانبان خلال الأيام الماضية على الإعداد الجيد لهـا لدفع التعاون الثنائي في كافة المجالات، استكمالا للنتائج التي خرجت بها زيارة السيسي لدول الكويت الشقيقة مطلع سبتمبر الماضي وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح في حجم وتشكيل الوفد الكويتي والذي يضم عدداً من السادة الوزراء، وكبار رجال الأعمال إلي جانب المسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ومجلس التعاون المصري الكويتي واضـاف السفير القوني ان الزيارة ستشهد الـتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن تبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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