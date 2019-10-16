تزامنا مع العيد الوطنى العماني تعديل في التشكيل الوزاري وإنشاء وزارات جديدة

تزامنا مع الاستعداد لاحتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطنى التاسع والأربعين ، انطلقت مرحلة جديدة من مسيرة الدولة العصرية الحديثة ، حيث تم إجراء تعديل في التشكيل الوزاري مع إنشاء وزارات وأجهزة اقتصادية وتنموية جديدة ، بينما تستعد السلطنة لعرس الديمقراطية الناضجة في انتخابات مجلس الشوري مما يعكس تكامل الأدوار المجتمعية في دولة المؤسسات .

ففي يوم واحد فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عشرة مراسيم سلطانية ، تضمنت استحداث وزارة للفنون وإنشاء وزارة التقنية والاتصالات ،وتعيين وزيرتين جديدتين هن المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية ،والدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية. كما تم أيضا إنشاء جهاز الضرائب، واستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم.

سياسات الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدي

صدرت المراسيم خلال الفترة التي تشهد الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطنى التاسع والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل وهي رسالة مهمة فحواها استمرار التفاعل الايجابي مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية على الصعيدين الوطني و العالمي في اطار سياسات الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدي.

استقبلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحفاوة بالغة المراسيم العشرة التي أصدرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، مؤكدة أن التغيير من أجل مواصلة التقدم يحقق الدافعية نحو التجديد والبناء والعمل التشاركي ويعزز فرص الحياة الأفضل، في إطار العمل علي تعزيز مسيرة التطور بعد خمسة عقود من تأسيس الدولة العصرية الحديثة .

التحديث المستمر لمؤسسات وهياكل الدولة العصرية

تستهدف المراسيم العشرة دفع مسيرة التنمية ؛ وفقا لآليات واقعية وفقا لسمات الحياة المعاصرة ،ممل يعمل على الارتقاء نحو الأفضل عبر المسارات الأرحب في اتجاه التحديث المستمر لمؤسسات وهياكل الدولة العصرية.

.من جانبها أكدت العديد من التقارير والتحليلات السياسية والإعلامية أنه يتم تطوير المسارات والآليات من مرحلة الي أخري لأن معطيات اليوم ليست بأي حال من الأحوال هي القائمة قبل سنوات، لاسيما أن كل يوم تتبدل فيها منظومات التنمية بشكل سريع.

أكدت ايضا في هذا السياق أهمية الإضافات التي أدخلت علي الهيكل الحكومي لأنها تتكامل مع دور ومهام الوزارات والأجهزة التي أعلن عن إنشائها لأول مرة لتواكب متطلبات المرحلتين المستقبلية والراهنة من مسيرة التنمية الشاملة، وفي الوقت نفسه تعبر عن اتساق تام مع معطيات العصر.

وزارة متخصصة لشؤون الفنون

تأكيدا علي ذلك قرر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إنشاء وزارة مختصة لشؤون الفنون، مما يعبر عن اهتمام كبير

بهذا المجال الحيوي الإنساني والثقافي، الذي له صلة بالعديد من القيم والمكتسبات على صعيد منجزات السلطنة المعاصرة والتاريخية ، عبر اسهام الفنون الراقية في بناء الإنسان وترقية مستويات الوعي والتذوق الفني وإثراء حوار الحضارات مع كافة الشعوب والأمم ، عبر جسور من العلوم والفنون .

تكريم جديد للمرأة العمانية بينما تحتفل بيومها السنوي

كما تم أيضا إنشاء وزارة للتقنية والاتصالات ولها مهام كبيرة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجي فالمعلومات والاتصالات باتت هي التي تحرك أدوات الحياة الجديدة ، وبالتالي بناء الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وغيرها من أدوات حركة الإنتاج الحديثة في الدولة.

علي ضوء ذلك يتكامل عطاء الوزارتين الجديدتين عبر جسور من العلم والتقنية والاتصالات والإبداع الثقافي الحضاري للفنون،وتتولي الحقيبتين الوزاريتين خبيرتين قديرتين ، مما يمثل تكريما جديدا للمرأة العمانية بينما تحتفل بيومها السنوي .

*في المجال الاقتصادي يواكب إنشاء جهاز الضرائب مقتضيات الفترة الراهنة مع إحداث تحولات في هياكل الاقتصاد والإنتاج بشكل عام .

*كما تم استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم لأهمية محافظة مسندم في المرحلة المقبلة إذ يتوقع لها أن تلعب دورًا متصاعدا في الاستقطاب السياحي وأن تصبح واحدة من الوجهات الأساسية الإقليمية والعالمية .

قائمة تعيينات مهمة

* صدرت المراسيم العشر متضمنة إجراء تعديل في التشكيل الوزاري وشملت تعيين:

- الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل.

- المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات.

- الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة لشؤون الفنون .

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- إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم .

- المهندس محسن بن محمد الشيخ مستشارا في ديوان البلاط السلطاني.

- سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ، رئيسا لجهاز الضرائب .

- المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير.

- خليفة بن المرداس بن أحمد محافظا للبريمي.

- الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيسا لبلدية ظفار .

إنشاء وزارة التقنية والاتصالات

شملت المراسيم السلطانية إنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وتؤول إليها جميع الاختصاصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، كما تؤول

إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية.

* كما تضمنت تعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى وزارة النقل. ونصت أيضا علي إنشاء وزارة شؤون الفنون،وتؤول إليها اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

* وقضت المراسيم السلطانية باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم.

* نصت أيضا علي إنشاء جهاز يسمى جهاز الضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء،ويكون رئيس الجهاز عضوًا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

وينقل إلى الجهاز الجديد موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. وتستبدل بعبارتي الأمانة العامة للضرائب وأمين عام الضرائب أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة عبارتا جهاز الضرائب ورئيس جهاز الضرائب.

الاشقاء العمانيون في مصر يدلون باصواتهم في انتخابات مجلس الشوري باستخدام آليات التصويت عن بعد.

يشارك الأشقاء العمانيون المقيمون في مصر، وفقا لآليات التصويت عن بعد ،يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، في انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشوري، باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني ,وذلك عبر تطبيق التصويت عن بُعد الذي يتضمن خطوات عشر ضمن عدد من الإجراءات وأهمها تأكيد أن المستخدم عماني ومقيد بالسجل الانتخابي وأيضاً يقوم شخصياً بالتصويت وليس عبر شخص آخر، ولا تتاح هذه الخدمة للمتواجدين داخل السلطنة، وتستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية فى سلطنة عمان أن التصويت عن بعد متاح للناخبين الموجودين خارج السلطنة يوم السبت 19 أكتوبر في مختلف دول العالم ، وكذلك لأعضاء اللجان العاملة في انتخابات أعضاء المجلس ، ومن يُستعان بهم في العملية الانتخابية .

ثم تجري يوم 27 أكتوبر الانتخابات في جميع ولايات ومحافظات السلطنة في ظل الحياد الحكومي التام بين جميع المرشحين.

لا مراكز انتخاب في الخارج

* علي الصعيد الوطني يترقب المجتمع العماني هذه الأيام نتائج الانتخابات في ظل تفاعل إيجابي كبير من كافة شرائح المجتمع.

وتتميز هذا العام بأنها تشهد نقلة نوعية حيث تقرر استخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تجري لأول مرة بعد تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الاقتراع. وأكدت اللجنة الرئيسية للانتخابات أن الجهاز الاليكتروني يكفل السرية تماما وهو صناعة عمانية بنسبة 100%. ويحمل الجهاز اسم «صوتك» ويعمل باللمس، ومحدد عليه إجراءات التصويت بشكل واضح.

وقالت وزارة الداخلية إن انتخابات الفترة التاسعة لن تشهد فتح أي مراكز اقتراع وتصويت في الخارج مثل ما تم في الانتخابات الماضية، حيث تقرر هذه المرة تطبيق التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.