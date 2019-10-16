استقبال حافل لامير الكويت عقب عودته من رحلة علاجية



عاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم إلى الكويت، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إجراء عدد من الفحوصات الطبية، تكللت بالنجاح.

وكان في استقباله بالمطار ولي

العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء وافراد الاسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي كما شهدت الشوارع الكويتية فرحة عارمة من جانب المواطنين والمقيمين ، بعودة الأمير .

كان الشيخ صباح الأحمد قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء عدد من الفحوصات الطبية الدورية اوائل الشهر الماضي .

