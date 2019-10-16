عاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم إلى الكويت، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إجراء عدد من الفحوصات الطبية، تكللت بالنجاح.
وكان في استقباله بالمطار وليالعهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء وافراد الاسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي كما شهدت الشوارع الكويتية فرحة عارمة من جانب المواطنين والمقيمين ، بعودة الأمير .
كان الشيخ صباح الأحمد قد توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء عدد من الفحوصات الطبية الدورية اوائل الشهر الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل لامير الكويت عقب عودته من رحلة علاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.