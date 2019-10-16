الخطوط السويسرية تلغي 50 رحلة بسبب طائراتها "إيرباص - إيه 220"

ألغت الخطوط الجوية السويسرية، ما لا يقل عن 50 من رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، وذلك بعد وقف تحليق كامل أسطول طائراتها من طراز "إيرباص - إيه 220".
وجاء قرار الشركة بوقف تحليق طائراتها من هذا الطراز ، عقب تعرض ثلاث رحلات مختلفة لهذه الطائرات لعطل في المحرك ، خلال تحليقها بين مطاري (جنيف) و"هيثرو" في (لندن).
وقالت الشركة - في بيان للمسافرين - نشرته صحيفة " الاندبندنت " البريطانية
وتعد الخطوط الجوية السويسرية أكبر مشغل لطائرات "إيرباص إيه 220" حيث يضم أسطولها 29 طائرة من هذا الطراز، وأوقفت تحليقها جميعا أمس /الثلاثاء/ بعد أن تعطل محرك الطائرة خلال رحلة متجهة من مطار "هيثرو" في (لندن) إلى مطار (جنيف ) ، وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار شارل دي جول في العاصمة الفرنسية (باريس ) .
يذكر أنه سبق أن تعطل المحرك خلال رحلتين أخريين بين (جنيف ) و"هيثرو" إحداهما في 25 يوليو الماضي ، والأخرى في 16 سبتمبر الماضي، حيث عزيت المشكلة التقنية في الرحلات الثلاث إلى محركات الطائرات من طراز "برات آند ويتني".
وكانت "هيئة السلامة " الفرنسية قد وصفت الحادث أمس بأنه "خطير"، وقالت إن مجلس سلامة النقل الوطني فى الولايات المتحدة تسلم تقريرا بشأن الحادث.
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