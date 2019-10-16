الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل الآليات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بضرورة تفعيل الآليات الدولية لتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متكررة.
وحقوقه، ويفتح الباب واسعا أمام محاولاته الرامية إلى تكريس الاستيطان".
وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء - أن "الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وخروقاته وانتهاكاته يشجعه على الاستقواء على الشعب الفلسطيني
كارثية من منظور القانون الدولي والإنساني، واتفاقيات جنيف، والشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضحت أن الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل، كقوة احتلال، يشكل غطاء لجرائمها، وحماية لها من المساءلة والمحاسبة، مؤكدة أن تغول الاحتلال وأجهزته بلغ مراحل خطيرة ومستويات
كما حذرت - في بيانها - من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة كأحداث اعتيادية ومألوفة، ما يعمق استفراده وأجهزته المختلفة بالشعب الفلسطيني ويدفعه إلى تكثيف الاستيطان، وتصعيد عمليات التطهير العرقي في بعض المناطق، وإحلال المزيد من المستوطنين في الأرض المحتلة، وتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية.
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