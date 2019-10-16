أزمة بين المنتخبين البحرين وإيران بسبب النشيد الوطني

يواجه المنتخب البحريني وجماهير البحرين أزمة بعد تصريح مسعود سلطاني فر وزير الشباب والرياضة الإيراني، بأن اتحاد بلاده سيقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي ضدهم لإهانتهم النشيد الوطني الإيراني.

وجاء ذلك قبل بدء المباراة بين الفريقين أمس في مدرجات الملعب الوطني بالمنامة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، حيث قام جماهير المنتخب البحريني بالتشويش أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني مما اعتبره الجماهير الإيرانية إهانة لهم.

كما عبّر محمد جواد آذري جهرمي وزیر الاتصالات الإيراني، عن غضبه مما حدث عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب:"سوف ننسى هذه المباراة لكننا لن ننسى الإهانة التي وجهت للنشيد الوطني الإيراني!".

ويذكر أن المباراة التي وقعت بين الفريقين انتهت بفوز المنتخب البحريني على نظيره الإيراني بهدف واحد أحرزه اللاعب محمد الحردان.

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وتصدرت البحرين محركات البحث المختلفة منذ بداية اليوم، ومن جانبه تجاهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به الجماهير قبل بدء المباراة ودشنوا هاشتاج البحرين واحتفلوا بالفوز وباللاعب محمد الحردان، ونشروا عدة صور من المباراة ومقاطع فيديو للهدف، مهنئين أنفسهم بالنصر على المنتخب الإيراني.

وفي سياق متصل يستعد حمزة الكوهجي اللاعب البحريني الذي يطلق عليه جماهير البحرين"فخر البحرين"، لمنافسات النسخة 29 لبطولة بريف في

15 نوفمبر الجاري، ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال لهذا العام والذي ينظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة التي ستقام على صالة مدينة خليفة الرياضية بداية من 10 نوفمبر وتستمر ليوم 16 من ذات الشهر.

ويذكر أن منظمة بريف الدولي اعتمدت الكوهجي للّعب مع منافسه اللاعب الأرجنتيني نهويل جاندولف، وفي حال فوز الأول سيتاهل للمنافسة على لقب البطولة في النسخ المقبلة، حيث إنه نجح حتى الآن من تسجيل 8 انتصارات في مسيرته كلاعب محترف في هذه الرياضة.

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والكوهجي يعتبر أحد أبرز اللاعبين البحرينين الذين تمكنوا من رسم طريقه للنجاح في لعبة فنون القتال المختلطة، وذلك بفضل رعاية ودعم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية البحرينية.