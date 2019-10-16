عاجل-خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الفلسطيني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورحب خادم الحرمين بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس عباس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين، وصافح الرئيس الفلسطيني الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريما لفخامته والوفد المرافق له.



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