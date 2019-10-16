زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,4 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، اليوم الأربعاء، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي، ما دفع بمئات الأشخاص إلى الإسراع بالخروج من مركز تجاري حيث أصيب رجل مسن بجروح بحسب تلفزيون محلي.

وقال المعهد إن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كلم حدد مركزه على بعد 7.7 كلم من مدينة كولومبيو في جزيرة مينداناو عند الساعة 11,37 ت غ.

ونصح كبير خبراء الزلازل لدى الحكومة الفلبينية ريناتو سوليدوم السكان بالتحقق من عدم إصابة منازلهم بأية أضرار.

Advertisements

وقال إنه ليس هناك خطر وقوع تسونامي لأن الزلزال وقع في البر ولم ترد تقارير فورية عن حصول أضرار.

وتشكل الفلبين جزءاً من "حزام النار" في المحيط الهادىء حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف بدءاً باليابان ومروراً بجنوب شرق آسيا.

اقرأ أيضاً.. إصابة العشرات في زلزال ضرب جنوب الفلبين