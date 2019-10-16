مقتل 5 عراقيين على يد "داعش" غرب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بمقتل خمسة أشخاص على يد عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي غرب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن"عناصر من تنظيم داعش اقتحموا اليوم منزلاً في قضاء البعاج غرب الموصل،وقاموا بقتل عائلة مكونة من الأب والأم وطفلتهم بعمر سبع سنوات ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن"عناصر داعش قتلو، اليوم الأربعاء، أيضاً رجلاً مسناً وشقيقه في القضاء قبل أن يلوذوا بالفرار".

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وأوضح أن"القوات الأمنية في القضاء طوقت مكان الحادثين وسلمت جثث القتلى للطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

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وما زال عناصر داعش ينشطون في مناطق غربي محافظة نينوى حيث ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين الذين يتعاونون مع القوات العراقية رغم القضاء على تنظيم داعش نهاية عام 2017.