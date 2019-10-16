ترامب يبحث الوضع في سوريا مع مشرعين في البيت الأبيض اليوم

قال مساعدون بالكونجرس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع الرؤساء الجمهوريين والديموقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا.

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديموقراطيين ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولجنتا القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء الكونجرس الأميركي بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة كانت تقاتل تنظيم داعش جنباً إلى جنب مع الأميركيين.

اقرأ أيضاً...بنس يتوجه إلى تركيا لبحث وقف إطلاق النار في سوريا