كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليمني: ميليشيات الحوثي مستمرة في رفض كل خيارات السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، على استمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية وبإيعاز من داعميها في طهران في رفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

وجاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، ، مع كارولا مولر سفير ألمانيا الإتحادية لدى اليمن، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، أن ذلك يتطلب بالمقابل موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال إنهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق القرارات الملزمة والانصياع للارادة المحلية والدولية ووضع حد لهذه الحرب العبثية، التي اشعلتها نيابة عن ايران.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الالمانية في مختلف المجالات، والدور الانمائي والانساني للأصدقاء الألمان تجاه الشعب اليمني، وتوجهاته للمرحلة القادمة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والموقف الألماني الثابت والداعم للشرعية في اليمن وحرصها على إحلال السلام وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي إلى عودة الدولة وإنهاء الإنقلاب ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

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وتطرق اللقاء إلى الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتقدم الذي احرزه .

وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود السعودية المخلصة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية لاستمرار مواجهة والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائها من مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإفشال أجنداته التدميرية والتخريبية، التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته ويهدد سلامة الملاحة الدولية، معربا عن ثقته أن يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء الإنقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وأثنى رئيس الوزراء، على الموقف الألماني الداعم للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات، والذي يأتي مجسدا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص المشترك على استمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة.

بدورها جددت السفيرة الألمانية، دعم بلادها للشرعية اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين، مؤكدة أن ألمانيا مستمرة في تقديم الدعم الانساني للشعب اليمني في هذه الظروف.

ونوهت بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.