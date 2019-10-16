كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: ارتفاع حاد في عدد المهاجرين عبر تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وكالة فرونتكس الحدودية بالاتحاد الأوروبي، أن عدد الأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا من تركيا دون تصريح ارتفع بشكل حاد في الشهر الماضي.

وأصدرت فرونتكس إحصاءات جديدة اليوم الأربعاء، تبين تسجيل أكثر من 11.500 محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي عبر شرق البحر الأبيض المتوسط في سبتمبر، بنسبة تصل إلي 16% مقارنة عن شهر أغسطس.

وقالت إن معظم المحاولات قام بها الأفغان، وأن ثلثي الأشخاص الذين حاولوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر جاءوا عبر الشرق.

وتكافح الجزر اليونانية الشرقية للتغلب على زيادة عدد المهاجرين وطالبي اللجوء التي قوضت الجهود المبذولة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين.

تقول فرونتكس إنها اكتشفت حوالي 50600 محاولة عبور في شرق البحر المتوسط في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 22٪ عن العام الماضي.

ويقول خفر السواحل الإيطالي إنه عثر على جثث 12 شخصًا، من بينهم رضيع، غرقوا في حطام سفينة الأسبوع الماضي قبالة جزيرة لامبيدوسا في أقصى جنوب إيطاليا.

وبدأت السلطات في انتشال الجثث من قرب قارب خشبي غارق اليوم الأربعاء.

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يرفع هذا الاكتشاف، باستخدام مركبة يتم تشغيلها عن بعد، عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في 7 أكتوبر على الأقل إلى 25 شخص عندما انقلب القارب الزائد مع اقتراب سفينة إيطالية لبدء الإنقاذ. نجا اثنان وعشرون شخصًا منجرفون في البحر، وما زال هناك خمسة اشخاص في عداد المفقودين.

غادر قارب المهربين تونس، وعلى متنه حوالي 50 شخصًا، معظمهم من غرب إفريقيا والتونسيين.

قامت السلطات في شمال غرب البوسنة بجمع مئات المهاجرين ونقلهم إلى مركز للاجئين مع تحذيرهم من أزمة تلوح في الأفق قبل الشتاء المقبل.

يظهر شريط فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء الشرطة ترافق المهاجرين في طابور طويل من بلدة بيهاتش باتجاه معسكر فوشياك، بالقرب من الحدود مع كرواتيا.

واجهت سلطات بيهاتش انتقادات بشأن الظروف السائدة في مخيم الخيام، الذي يقع في مكب نفايات سابق وعلى مقربة من منطقة موبوءة بالألغام منذ حرب 1992-1995.

حذر عمدة بيهاتش، سوهارت فاضليك، هذا الأسبوع من أن المدينة لم تعد قادرة على التعامل مع الآلاف من الناس الذين بقوا هناك على أمل التحرك نحو أوروبا الغربية. وقد هدد بقطع مساعدات المهاجرين للفت الانتباه إلى المشكلة.

