كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "باركيندو": منظمة أوبك تحافظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، إن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ملتزمون بالحفاظ على استقرار سوق النفط إلى ما بعد عام 2020، حيث تقل الإمدادات المادية عالميًا نسبيًا.

وأضاف أن الالتزام بحصص الإنتاج بين أوبك وحلفائها بلغ 136 في المائة، مما قلل من الإمدادات العالمية، بينما تباطأ نمو الإنتاج في أمريكا الشمالية بما في ذلك أحواض الصخر في الولايات المتحدة.

وتعهدت الأوبك وروسيا وغيرها من الحلفاء المنتجين للنفط، وهي مجموعة معروفة باسم أوبك +، بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى مارس 2020 لدعم أسعار النفط. ومن المقرر أن يجتمع المنتجون مرة أخرى يومي 5 و6 ديسمبر.

وقال باركيندو: "إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار الاستقرار النسبي إلى ما بعد عام 2020".

وفي أحدث تقرير شهري لشهر أكتوبر، خفضت الأوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 إلى 3 في المئة من 3.1 في المئة، قائلةً: "يبدو من المرجح بشكل متزايد أن تباطؤ زخم النمو في الولايات المتحدة سيستمر حتى 2020".

وتسببت التوقعات الاقتصادية السيئة في انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنحو 22 في المائة عن ذروته في عام 2019 والبالغة 75.60 دولار للبرميل والتي تم التوصل إليها في 25 أبريل.

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وقال باركيندو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، والأسواق المالية لديها نظرة هبوطية متزايدة للنمو الاقتصادي.

وقال، إن الهند لا تزال المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط مع نمو 127 ألف برميل في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل أن الشركة لا تزال ترى فرصة وفيرة لكسب المال من النفط والغاز في العقود المقبلة حتى مع زيادة المستثمرين والحكومات الضغط على شركات الطاقة بسبب تغير المناخ.

ولكن في مقابلة مع رويترز، عبر بن فان بوردين عن قلقه من أن بعض المساهمين قد يتخلون عن ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم للطاقة بسبب ما وصفه بـ "شيطنة" النفط والغاز والمخاوف "غير المبررة" من أن نموذج أعمالها غير مستدام.

وأصبح المدير التنفيذي الهولندي البالغ من العمر 61 عامًا في السنوات الأخيرة أحد أبرز أصوات القطاع التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في أعقاب اتفاقية باريس للمناخ 2015.

وضعت شركة شل، التي توفر حوالي 3 في المائة من الطاقة في العالم، في عام 2017 خطة لخفض كثافة انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول منتصف هذا القرن، والتي تعتمد في جزء كبير منها على بناء واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم.

