كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": الولايات المتحدة تعمل على التأكد من عدم وجود فراغ في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعمل للتأكد من عدم وجود فراغ في سوريا.

وأضاف "بومبيو"، أنه ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يتوقعان مقابلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وجهًا لوجه.

يأتي ذلك، بعد إعلان "أردوغان"، في وقت سابق اليوم، أنه لن يلتقي ببومبيو أو نائب الرئيس مايك بنس في أنقرة.

وقال "أردوغان"، عندما سأله أحد مراسلي "سكاي نيوز"، عما إذا كان سيجتمع بـ "بومبيو" و"بنس" في أنقرة: "عندما يأتي ترامب إلى هنا، سأتحدث معه". ومع ذلك، قال مكتب الرئاسة التركي في وقت لاحق أن أردوغان سيلتقي "بنس".

وأعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس غدا، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية بومبيو، في أنقرة غدًا.

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار

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وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها نحو 1000 كيلومتر مربع حول منبج، التي أعلنت تركيا قبل أيام سيطرتها عليها حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات.

عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.