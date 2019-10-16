كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس السيادي السوداني يصدر مرسومًا دستوريًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، اليوم الأربعاء، عن إصدار مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
ويأتي هذا في الوقت الذي ترأس فيه البرهان، اجتماع وفد الحكومة المفاوض في جوبا الاثنين الماضي، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، حيث انطلقت جولة جدیدة من مباحثات السلام بین الحكومة السودانیة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.
وقال "البرهان" في كلمة ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إن الحركات جزء من صناع الثورة السودانية، مبديا تفاؤله بالمباحثات بالقول إن جوبا منبر مؤهل وهي قادرة على تولي الوساطة.
مرحلة انتقالية
وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
المجلس السيادي السوداني
هو الجهة المنوط بها الإشراف على مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا، والمجلس جاء عقب اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، واتفق الجانبان على أن يتكون المجلس من 11 شخصًا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير، بالإضافة إلى مدني يتفق الجانبان على اختياره، والمجلس هو برئاسة عبد الفتاح البرهان، الذي أدّى القسم الدستوري أمام مجلس القضاء السوداني يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، في حين أدّى تسعة من أعضاء المجلس القسم ظهر نفس اليوم أمام البرهان، بينما سيؤدي آخر القسم ما إن يعود إلى السودان.
المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري
وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.