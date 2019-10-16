كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس السيادي السوداني يصدر مرسومًا دستوريًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، اليوم الأربعاء، عن إصدار مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.

ويأتي هذا في الوقت الذي ترأس فيه البرهان، اجتماع وفد الحكومة المفاوض في جوبا الاثنين الماضي، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، حيث انطلقت جولة جدیدة من مباحثات السلام بین الحكومة السودانیة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.

وقال "البرهان" في كلمة ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إن الحركات جزء من صناع الثورة السودانية، مبديا تفاؤله بالمباحثات بالقول إن جوبا منبر مؤهل وهي قادرة على تولي الوساطة.