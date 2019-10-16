كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الجوع يؤثر على 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) باليوم العالمي للغذاء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الوجبات الغذائية الصحية لعالم الصفر الجوع".

وقالت منظمة الأغذية والزراعة في تقرير يوم الاثنين، إن حوالي 14 في المئة من الأغذية في العالم تضيع سنويًا قبل أن تصل إلى مستوى البيع بالتجزئة.

وقالت المنظمة، إن خفض الرقم سيزيد من النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية ويساعد في مكافحة الجوع في العالم والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وفي التقرير، قال تشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الفاو: "كثيرًا ما أتساءل كيف يمكننا أن نسمح بإلقاء الطعام عندما يستمر أكثر من 820 مليون شخص في العالم في الجوع يوميًا".

وتميز المنظمة بين "خسارة" الأغذية، وقياس ما يتم فقده بعد الحصاد أو أثناء النقل، و"هدر" الأغذية، في إشارة إلى ما ينفجر في محلات السوبر ماركت أو التي يرمى بها المستهلكون.

وفي عام 2011، اقترحت منظمة الأغذية والزراعة أن حوالي ثلث الغذاء في العالم يُفقد أو يُهدر سنويًا، ولكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير "تقريبي للغاية".

وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقرًا لها إنها ستصدر تقديرات بشأن "هدر" الغذاء، مستكملة بيانات يوم الاثنين عن "فقد" الغذاء، في مرحلة لاحقة. كما حذر من أن معالجة المشكلة كانت صعبة للغاية.

وقال التقرير: "في حين أن الحد من فقدان الأغذية وهدرها يبدو هدفًا واضحًا ومرغوبًا فيه، إلا أن التنفيذ الفعلي ليس بسيطًا، وقد لا يكون التخلص الكامل منه واقعيًا".

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "ما زلنا غير قادرين على إطعام جميع الناس في جميع أنحاء العالم. دون التركيز على الأسباب الرئيسية التي تسبب الجوع، مثل النزاعات والمناخ، لا توجد فرصة لإنهائه".

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وعلى سبيل المثال، تساعد العبوات البلاستيكية في الحفاظ على الطعام لفترات أطول، ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات بسبب التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية.

وقال خبير المنظمة، أندريا كاتانيو لوكالة الأنباء الألمانية: "في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي (على المستوى البيئي) استخدام البلاستيك، لكن هذا يعتمد دائمًا على الموقف".

وبمناسبة يوم الأغذية العالمي، قال تشو دونجيو: "شخص واحد من بين كل تسعة أشخاص في العالم يعانون من الجوع، حتى في الوقت الذي ينتج فيه العالم فائضًا من الغذاء. وفردان من بين كل خمسة بالغين يعانون من زيادة الوزن، والسمنة آخذة في الازدياد تقريبًا كل بلد في العالم. بالنسبة للعديد من الناس، ويعد توفير الغذاء والتغذية بشكل أفضل مسألة كسب الرزق والدخل، وكذلك القدرة على تحمل تكلفة الوجبات الغذائية ".

والنمو غير المتوقع في كل من العرض والطلب على الأغذية غير متساوٍ في جميع البلدان والمناطق، مع أكبر طلب في أفريقيا وجنوب آسيا، والتي من المتوقع أن تكون الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

ويكشف التقرير المعنون "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019" أن عدد الجياع حول العالم قد ارتفع للعام الثالث على التوالي.

وأثر الجوع بشكل خاص على إفريقيا، حيث يعاني شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص من الجوع.

وفي آسيا، وصل عدد الجياع إلى 515 مليون، وفي أفريقيا 256.5 مليون، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 39 مليون. ويؤثر التقزم أو قصر القامة في العمر على 149 مليون شخص، وحوالي ملياري شخص يعانون من مستويات معتدلة من انعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا للتقرير، فإن وتيرة التقدم نحو انخفاض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم والحد من عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة بطيئة للغاية.

في هذا السياق، قال رؤساء وكالات الأمم المتحدة (الفاو، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية)، الذين أصدروا تقرير الأمن الغذائي: "إن إجراءاتنا للتصدي لهذه الاتجاهات المقلقة أكثر جرأة، وليس فقط من حيث النطاق ولكن أيضًا من حيث التعاون متعدد القطاعات ".

