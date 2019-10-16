كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان تؤجل إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مفوض في لجنة الانتخابات الأفغانية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي لأجل غير مسمى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وكان من المفترض وفقاً لجدول الانتخابات إعلان النتائج الأولية السبت المقبل الموافق التاسع عشر من أكتوبر الجاري.

وقال المفوض مولانا محمد عبد الله، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تم تأجيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات".

وأردف: "لم يتحدد بعد موعد الإعلان".

كان مسؤولون في مفوضية الانتخابات الأفغانية ألمحوا إلى إمكانية تأجيل إعلان النتائج بسبب مشكلات تقنية أعاقت عملية إدخال البيانات من الأجهزة البيومترية إلى الخوادم المركزية للمفوضية.

Advertisements

في سياق متصل، أعلنت لجنة الشكاوى الانتخابية أنها تلقت 4528 شكوى حول الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بإعادة عمليات الفرز في 1718 مركز اقتراع بسبب تواتر الشكاوى عن وجود انتهاكات هناك.

وأشار دين محمد عظيمي نائب رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي بكابول، إلى أن "لجنة الشكاوى قررت إلغاء أصوات 77 محطة اقتراع أجريت الانتخابات بها في حين أن السلطات الأمنية كانت قد أعلنت بأنها ستكون مغلقة (يوم الانتخابات)".

كما أحالت اللجنة 907 أشخاص من المتورطين في انتهاكات وعمليات تزوير إلى القضاء للتحقيق.

وشهدت الانتخابات الأفغانية التي جرت في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدمتهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء عبد الله عبد الله)، شهدت مشاركة شعبية ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليوناً، أي ما نسبته 25 بالمئة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع ويقدر بـ 9.6 مليوناً.

وأرجع متابعون للشأن الأفغاني ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع إلى حجم التهديدات الأمنية المرتفع وأيضاً امتعاض الناخبين من أداء المسؤولين في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد.