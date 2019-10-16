كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: نريد مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في قتال داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في البنتاجون: "أن واشنطن تريد الحفاظ على دعمها للقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد في قتالها ضد مقاتلي داعش رغم انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا".

وقال مسؤول البنتاجون "ستكون هناك محادثات مستمرة حول أي نوع من القدرات يمكننا أن نساعدهم على مواصلة القتال داخل سوريا".

وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بحملة إزالة داعش ونريد أن نعرف كيف يمكننا مواصلة العمل مع قوات سوريا الديمقراطية

وقال أيضًا:"لديهم علاقة قوية جدًا مع الجيش الأمريكي، ونعتقد أننا نستطيع الحفاظ على تلك العلاقة"

وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي الشريك الرئيسي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش.

وقوات الدفاع الذاتي فقدت 11000 مقاتل في الحملة ضد داعش قبل أن يتغلبوا أخيرًا على حكم المجموعة في مارس.

وستقوم الولايات المتحدة بسحب أكثر من 1000 جندي من شمال سوريا، مع الاحتفاظ فقط بمجموع الوحدات المتبقية من حوالي 150 في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية مع الأردن والعراق.

وأعلن ترامب الانسحاب في الأسبوع الماضي، وهي خطوة تفسر على نطاق واسع على أنها الإضاءة الخضراء لغزو تركي مخطط له منذ فترة طويلة في شمال سوريا.

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مع تقدم القوات التركية، أرسلت سوريا يوم الثلاثاء المزيد من القوات للرد على الهجوم، في حين نشرت روسيا دوريات لمنع الاشتباكات بين الجانبين.

وتشعر الحكومات الأوروبية بالقلق من أن الفوضى يمكن أن تؤدي إلى اندلاع هروب جماعي من قبل الآلاف من مقاتلي داعش الذين تحتجزهم القوات الكردية، وإحياء الحركة المتطرفة على نطاق أوسع.

وصرح الكرملين مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع في سوريا في اتصال هاتفي مع رجب طيب أردوغان ودعا الزعيم التركي لزيارة روسيا قريبًا.

وقال مكتب بوتين في بيان ان بوتين دعا اردوغان "لزيارة عمل في الايام المقبلة، وتم قبول الدعوة."

وقالت أن الزعيمين شددا على "ضرورة منع المواجهات بين وحدات الجيش التركي والقوات المسلحة السورية".

وقال الكرملين أن الدعوة أطلقتها تركيا.

وأثار بوتين مخاوفه في الدعوة إلى "محاولة إرهابيين الانفصال والتسلل إلى الدول المجاورة" وسط هجوم أنقرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.

