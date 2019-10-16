انطلقت أمس الثلاثاء، بمدينة الرباط، وإلى غاية يوم الاثنين المقبل، عملية التكوين الرسمي، بخصوص تقنية المساعدة بالفيديو (VAR)، في دورتها الثانية، تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم، والتي يخضع لها 30 حكما وحكما مساعدا، من بينهم حكمتان.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، على خلفية تزكية ومصادقة “الايفاب”، خلال اجتماعه المنعقد بمدينة زوريخ السويسرية، يومي 4 و5 شتنبر 2019، على مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص تقنية المساعدة بالفيديو (VAR).
وكانت الجامعة قد نظمت، الشهر الماضي، تكوينا أوليا لفائدة الحكام، وذلك من أجل الاطلاع على تفاصيل هذه التقنية، التي من المرتقب أن تلج الملاعب المغربية هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم حكمتان.. الجامعة تُخْضِعُ 30 حكما للتكوين على تقنية “الفار” بعد الحصول على “التزكية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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