سليل عائلة النجم صابر الرباعي.. التونسي أحمد الرباعي يغازل الجمهور المغربي

يعتزم المغني التونسي، أحمد الرباعي، ابن أخ النجم العربي، صابر الرباعي، في الفترة المقبلة تقديم أغنية مغربية، عبارة عن ديو يجمعه، والمغني الفلسطيني، عمر جمال.

وأعلن أحمد الرباعي نيته في مغازلة الجمهور المغربي، تزامنا مع إصداره فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “حكايتي أنا”.

الأغنية الأخيرة للرباعي من كلمات “جيهان مجدي”، وألحان “عثمان جاد”، وتوزيع “أحمد مجدي”.

ويعتبر أحمد الرباعي واحدا من بين الفنانين الواعدين في تونس، حيث يواصل طرح مجموعة من الأعمال، بطموح تحقيق نجاح مثل، الذي بلغه عمه صابر في تونس، والوطن العربي.