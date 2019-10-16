تارودانت.. سقوط سور مسجد على رؤوس مواطنين ونقل 3 أشخاص إلى المستعجلات – صور 

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تعرض 3 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، لإصابة متفاوتة الخطورة، بعد أن سقط على رؤوسهم سور مسجد في طور البناء، وذلك في مدينة تارودانت.
وحسب مصدر “اليوم24″، فإن سور مسجد في طور البناء سقط على رؤوس 3 مواطنين، ما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة في منطقة الرحبة القديمة.
وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان، وعملت على نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى المختار السوسي في تارودانت.
يذكر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث.
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