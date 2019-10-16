فيديو: يونس ميموني
عبر منير المحمدي، حارس المنتخب المغربي لكرة القدم، عن أسفه، على الهزيمة التي تكبدها المنتخب أمام الغابون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة.
وقال المحمدي، في تصريح لوسائل الإعلام بعد المباراة، إن المباراة كانت قوية للغاية، وقد واجهنا منتخبا صعبا، يجيد اللعب على المرتدات، “وهو الأمر الذي خلق لنا العديد من المتاعب”.
حارس “الأسود”، أكد في المناسبة ذاتها، على أن هذه المباراة ليست سوى محطة في طريق الإعداد لفريق قوي ومتماسك، متمنيا أن يكون المنتخب الوطني في أتم جاهزيته وانسجامه في المباريات الإقصائية القادمة، خاصة المباراة الأولى أمام موريتانيا.
إليكم تصريح منير المحمدي بالإسبانية:
كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي: المباراة كانت صعبة وأتمنى أن نكون جاهزين للمباراة الرسمية القادمة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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