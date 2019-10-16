الصين تستحوذ على نصف براءات الاختراع في العالم!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة، وهي منظّمة تسجيل براءات الاختراع التّابعة للأمم المتّحدة، أنّ الصّين حطّمت رقمًا قياسيًّا في تسجيل براءات الاختراع خلال العام الماضي، بتسجيلها مليونًا و540 ألف اختراع، وهي نصف الاختراعات الّتي تمّ تسجيلها خلال العام حول العالم.

وأضافت المنظمة أن حصة الصين، التي تزيد بنسبة 11.6 في المئة عن عام 2017، تشمل طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع هناك، بما يعادل طلبًا من كل عشرة طلبات.

وذكرت المنظمة في تقرير أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير مسجّلة نحو 600 ألف طلب تسجيل براءة اختراع، وهو ما يقل بنسبة 1.6 في المئة عن العام السابق وهو أول تراجع لها منذ عشر سنوات.

وعلى مستوى العالم، قدم مبتكرون 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع و14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية و1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية، وبلغت حصة آسيا أكثر من الثلثين.

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وجاءت الصين في المرتبة الأولى في المجموعات الثلاث، بطلبات تسجيل لبراءات الاختراع تضاهي المسجّلة في الجهات التي تحتل المراتب العشرة التالية مجتمعة، وبينها اليابان في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في المركز الرابع ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في المركز الخامس.

وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرنسيس غري، إن آسيا أصبحت "بشكل متزايد مركزا عالميا لطلبات تسجيل الملكية الفكري"، مشيرا إلى "زيادة مثيرة للإعجاب" في الهند. كما ذكر أن الولايات المتحدة لا تزال الأولى عالميا في السعي للحماية الأجنبية لطلبات مصدرها شركات أو أفراد أميركيون.

وأضاف أن مقدمي طلبات مقيمين في الولايات المتحدة قدموا نحو 230 ألف طلب لتسجيل براءات اختراع في الخارج العام الماضي، في مؤشر على السعي لتوسيع الأسواق، مقابل 66400 طلب من الصين للتسجيل في الخارج.