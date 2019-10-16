مصر: اندلاع النيران في كنيسة ثانية خلال أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في كنيسة في مدينة المنصورة في مصر، وذلك للمرة الثانية خلال أيام بعد اندلاع النيران في كنيسة في حلوان.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، اليوم، أنّ حريقا اندلاع بقاعة تابعة لكنيسة لمدينة المنصورة في كلتا النيل شمالي مصر.

ووفق بيان للمتحدث باسم الكنيسة بولس حليم، "شبّ حريق اليوم بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة، والكائنة بالدور الثاني بالكنيسة ذاتها".

وأضاف "تمكنت قوات الدفاع المدني بمعاونة المتواجدين بالكنيسة من السيطرة على الحريق بشكل تام، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث".

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في المقابل، علم أن الحريق امتد للمباني المجاورة وسوق الخضار الملاصق لسور الكنيسة، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان من قوات الدفاع المدني، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي بالتكييف.

ويعتبر هذا ثاني حريق يطول كنيسة بمصر خلال أيام، حيث تعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس، في حلوان (جنوبي القاهرة) التي تعود لعام 1898م، لـ"حريق كبير (الأحد) أتى على مبنى الكنيسة بالكامل".

ووفق بيان المتحدث، فإن "الأجهزة المختصة تعمل حاليًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

ولم يرد أي تعليق فوري من السلطات المصرية أو المتحدث الكنسي عن أسباب الحريقين.