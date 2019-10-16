اعتقال شابة من الطيرة بشبهة حرقها منزلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابة (26 عاما) من الطيرة بشبهة حرقها منزلين متجاورين بالمدينة على خلفية خلاف مع سكان المنزلين.
ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال المشتبهة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا للشرطة فإنه بتاريخ 7.10.2019 تلقت الشرطة بلاغا على حرق منزلين متجاورين بالطيرة. وتبين، وفق التحقيقات الأولية، أن شقة سكنية أحرقت بالكامل فيما أحرقت غرفة الضيوف بالشقة الأخرى. كما أن المشتبهة وصلت إلى المنزل مع مادة سائلة وأحرقت الشقة. وعرفت صاحبة الشقة المشتبهة بسبب خلاف قديم بينهما. وجرى اعتقال المشتبهة في ذات اليوم والتحقيق معها بمحطة الشرطة.
هذا، وجرى تمديد اعتقال الشابة المرة تلو الأخرى في محكمة الصلح ببيتح تكفا.
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