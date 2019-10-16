كفر كنا: اتهام 4 أشخاص بالاعتداء على منزل وسيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال ضد 4 أشخاص (28 و33 و39 و40 عاما) من كفر كنا، نسبت إليهم الاعتداء على منزل وسيارات في أحد أحياء القرية وتحطيمها باستخدام قضبان حديد والتسبب بأضرار جسيمة، وذلك على خلفية شجار عائلي.

ووفقا للشرطة فأن "الحادثة وقعت بتاريخ 06.10.2019 قرابة الساعة 17:00 تخللها شجار عنيف بين أفراد العائلة، وتحطيم زجاج سيارات ونوافذ منزل وكاميرات مراقبة".

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وأضافت أنه "لدى وصول الشرطة تواجد في المكان رب العائلة التي تعرضت للاعتداء، وأخبرهم أن 4 من أبناء عائلته، بينهم وبينه خلاف عائلي، قاموا بشتمه ولاحقا وصلوا إلى منزله وبحوزتهم قضبان حديدية وحطّموا بقوة ممتلكات في ساحة المنزل ومنها سيارات تعود له ولأبناء عائلته، كما قاموا بتحطيم كاميرات مراقبة كان قد ثبتها قبل فترة قصيرة خوفا من تصرف عنيف من قبلهم ضده".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "أبناء عائلة المتهمين قاموا بشتم الضحية خلال عمله بجز أشجار في المكان، وعند اقترابه من منزله قام المتهمون الأربعة بالاقتراب من المنزل وبأيديهم قضبان حديدية وباشروا بتحطيم زجاج السيارات المركونة بغضب وحطموا أيضا أعمدة الإنارة في المكان. وتعود خلفية الاعتداء إلى اعتراض المتهمين على قيام الضحية بتثبيت كاميرات مراقبة في ساحة منزله. وتبين من التحقيقات أيضا أن شجارا عائليا قديما في الخلفية بسبب أراض".