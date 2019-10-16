شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تصعد ضد الجامعة العربية وتشيد بالعدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل

صعد وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ضد الجامعة العربية، بإتهامها بالتقصير بحق سوريا وقوله أن "ما تقوم به تركيا في محافظتها على وحدة أراضي سوريا لم تقم به الجامعة العربية"، حسبما نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية .

وأثنى الوزير القطري على العدوان التركي على الأراضي الشمالية لسوريا، زاعماً أن العدوان هو لمصلحة سوريا ووحدة أراضيها .. معتبراً العدوان التركي "ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من المجموعات الإرهابية".

وأضاف أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ، ولو كان تعاملها سيئاً لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين، وهو نفس التهديدات التي وجهتها تركيا للإتحاد الأوروبي .

Advertisements

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمن العالمي 2019 بالدوحة.

وعن إيران استبعد وزير الدفاع القطري وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة على الرغم من التوترات الحالية في منطقة الخليج الناتجة عن هجمات على سفن ومنشآت نفطية. وأضاف "الحرب لن تكون لصالح أحد".

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دافع، الثلاثاء، عن تركيا، معتبراً أن هجومها على مناطق شمال سوريا هدفه القضاء على "تهديد وشيك"، معلناً تأييد الدوحة لتركيا في احتلال المنطقة الحدودية مع سوريا ونقل اللاجئين قسراً لها.