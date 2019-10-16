اخبار العالم

بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل

حمل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مسؤولية عدم الإستقرار في المنطقة، وذلك على خلفية العدوان التركي على مدن الشمال السوري والتي تأتي في إطار الحرب التركية على الأكراد .

 

وقال بومبيو، أن أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة .. لافتاً إلى أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم ويتوقع مقابلة أردوغان .

 

وجاءت تصريحات بومبيو، بعد أعلن الرئيس التركي رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو عند زيارتهما إلى أنقرة لإجراء محادثات حول العملية العسكرية التركية في سوريا.

Advertisements

 

قبل ان يتراجع أردوغان ويوافق على مقابلتهم .

 

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان مايك بنس في أنقرة، غدا الخميس، لبحث التوغل التركي في شمال سوريا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا