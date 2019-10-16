الإمارات وروسيا.. علاقات اقتصادية ممتدة وشراكة قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعكس زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المهمة لدولة الإمارات اليوم الثلاثاء عمق العلاقات وقوتها بين البلدين في كافة المجالات.

وقال نايل الجوابرة، الخبير الاقتصادي الإماراتي، لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الزيارة تشكل بعدا كبيرا لحجم العلاقات بين روسيا والإمارات في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وإنسانية.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة آلاف شركة و576 علامة تجارية و25 وكالة من روسيا بدولة الإمارات.



وشهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وروسيا، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.