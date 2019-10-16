مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا بنطاق البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، تنفيذ تدريب بحري عابر مع فرنسا ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ بالبحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ نفذت ﺗدرﯾﺑﺎ ﺑﺣرﯾﺎ ﻋﺎﺑرا ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎلي ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة اﻟﻔرﻗﺎطﺔ ﻣﺗﻌددة المهام (AUVERGNE) لميناء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ (شمال)".





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واﺷﺗﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ "ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻹﺑﺣﺎر والتي ظهر ﻣن خلالها ﻣدى ﻗدرة اﻟوﺣدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ أوضاعها بدﻗﺔ وﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟية".

كما تم ﺗﻧﻔﯾذ "ﺗﻣرﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐواﺻﺎت وﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن" .

وأوضح أن هذه اﻟﺗدرﯾﺑﺎت تأتي "في إطار ﺗﻮﺟﯿهات اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ المصرية ﺑﺎلارﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى التدريب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ القوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ للدول اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ والصديقة".

وأشار إلى أنها تعمل أيضا على "دﻋم رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻰ ﺻﻘل اﻟﻣهارات وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ودﻋم جهود اﻷﻣن والاﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺣري ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ" .