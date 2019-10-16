بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في المنطقة بعد عدوانه على شمالي سوريا.

وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية، أنه سيزور تركيا اليوم ويلتقي أردوغان للتوصل إلى حل للموقف في سوريا.

وتابع بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا بعد سحب القوات الأمريكية من هناك.

وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبب وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

وقتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.