قوات روسية تعبر الفرات باتجاه كوباني رفقة "سوريا الديمقراطية"

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن آليات عسكرية روسية انتشرت بالقرب من مدينة (كوباني) بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد عبورها جسر "قره قوزاق".

وأضاف المرصد أن عمليات قصف صاروخي متبادل شهدتها محاور غرب وشمالي غرب مدينة منبج، بين قوات الجيش السوري من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، بالتزامن مع استهدافات متقطعة بالرشاشات الثقيلة.

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وذكر المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت صباح اليوم هجوما معاكسا على القوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك على محاور غرب بلدة "عين عيسى" باتجاه منطقة "تل أبيض".

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم واستعادة السيطرة على موقعين كانت قد خسرتهما لصالح الفصائل الموالية للعدوان التراكي خلال الساعات الماضية.

كانت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قد بدأوا، قبل نحو أسبوع، هجوما في شمال شرقي سوريا تسبّب، وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة بالإضافة إلى تشريد نحو 300 ألف مدني.

