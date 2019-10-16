حريق يلتهم قاعة بإحدى الكنائس شمالي مصر

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نجاة الجباليالأربعاء 2019/10/16 04:44 م بتوقيت أبوظبي
جانب من حريق كنيسة مارجرجس شمالي مصر
نشب حريق بإحدى الكنائس، شمالي مصر، الأربعاء، نجم عنه تدمير واسع بقاعة ملحقة دون خسائر بشرية.
وقال بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة المصرية، إنه قد نشب حريق اليوم بالقاعة الملحقة بكنيسة مار جرجس الكائنة بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال).
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الحريق أحدث تدميرا واسعا في المكان، إلا أنه تمت السيطرة عليه تمامًا بواسطة رجال الإطفاء وأيضًا المتواجدين بمحيط الكنيسة.
وأكد أنه لا إصابات بين البشر إلا أن التدمير واسع في المكان، وأن الكنيسة ستنتظر نتائج التحقيق في الحريق لمعرفة الأسباب وراء الحادث.
جدير بالذكر أن حريقا ضخما كان قد التهم الإثنين الماضي، جزءا كبيرا من كنيسة "مارجرجس" التاريخية بجنوب القاهرة، قبل أن يتم السيطرة عليه من جانب قوات الدفاع المدني.
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