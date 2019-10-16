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الملك سلمان يبحث مع عباس مستجدات القضية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس محمود عباس الذي يزور الرياض، وفق وكالة الأنباء .

وأكد العاهل السعودي على وقوف بلاده مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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بدوره، عبر عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

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