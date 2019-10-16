القوات التركية تستهدف قرية "قصر ذيب" شمال سوريا بالقذائف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الأربعاء 2019/10/16 04:10 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/10/16 04:10 م بتوقيت أبوظبي قصف على أراضي سورية

قصفت القوات التركية، الأربعاء، قرية "قصر ذيب" شمال شرقي سوريا، بعدد من القذائف. ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة "سانا" السورية، إن مجموعات إرهابية أطلقت النار على أهالي قرية الريحانية في الريف الجنوبي لمدينة "رأس العين" ما أدى إلى إصابة ثلاث سيدات.

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