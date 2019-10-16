اخبار العالم

بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

بومبيو

بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

الخليج 365

 حمل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مسؤولية عدم الإستقرار في المنطقة، وذلك على خلفية العدوان التركي على مدن الشمال السوري والتي تأتي في إطار الحرب التركية على الأكراد .

 

وقال بومبيو، أن أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة .. لافتاً إلى أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم ويتوقع مقابلة أردوغان .

 

Advertisements

وجاءت تصريحات بومبيو، بعد أعلن الرئيس التركي رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو عند زيارتهما إلى أنقرة لإجراء محادثات حول العملية العسكرية التركية في سوريا.

 

قبل ان يتراجع أردوغان ويوافق على مقابلتهم .

 

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان مايك بنس في أنقرة، غدا الخميس، لبحث التوغل التركي في شمال سوريا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا