بومبيو يحمل أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

بومبيو

الخليج 365

حمل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مسؤولية عدم الإستقرار في المنطقة، وذلك على خلفية العدوان التركي على مدن الشمال السوري والتي تأتي في إطار الحرب التركية على الأكراد .



وقال بومبيو، أن أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة .. لافتاً إلى أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم ويتوقع مقابلة أردوغان .

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وجاءت تصريحات بومبيو، بعد أعلن الرئيس التركي رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو عند زيارتهما إلى أنقرة لإجراء محادثات حول العملية العسكرية التركية في سوريا.

قبل ان يتراجع أردوغان ويوافق على مقابلتهم .

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان مايك بنس في أنقرة، غدا الخميس، لبحث التوغل التركي في شمال سوريا.