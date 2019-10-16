مستشارة بشار الأسد: جيشنا سيطرد من يعتدي على أرضنا الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الخليج 365 - وكالات قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد: "واثقون أن جيشنا سيطرد من يعتدي على أرضنا".

وأضافت شعبان، فى تصريحات صحفية، تأن نظيمي "النصرة" و"داعش" الإرهابيين "يساعدان الأتراك". وأكدت مستشارة الأسد أن دمشق والقيادة السياسية "اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية". Advertisements وقالت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية: "كل شئ محتمل". موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تابعين لجبهة النصرة وداعش". وأكدت مستشارة الأسد أن الحكومة السورية "سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، لكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي". وأشارت إلى أن "الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني "سوري-تركي" في مدينة سوتشي الروسية".

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