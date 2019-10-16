شكرا لقرائتكم بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد بومبيو أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه وبلقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. يذكر أن أردوغان عاد وتراجع عنها، مؤكداً أنه سيلتقي بنس غداً دون توضيح ما إذا كان سيلتقي بومبيو.

وقال بومبيو اليوم إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا خلال زيارته إلى أنقرة. وأضاف: "أميركا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا".