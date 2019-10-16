القواس: من الأشرف لباسيل الذهاب الى سوريا علانية بدلا من الذهاب تخفيا الى اسرائيل

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ رئيس مكتب الإعلام القطري ​محمد شاكر القواس​، في رد له على على كلام رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ أنه "من الأشرف لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ وسواه أن يذهبوا علانية إلى ​سوريا​ الى رئيسها ​بشار الأسد​ بدلاً من الذهاب تخفياً الى ​إسرائيل​ و​شارون​ كبعض قادتكم ورموزكم، التي دعمتهم وأوصلتهم إسرائيل وجيشها المحتل الغاشم الى سدة ​رئاسة الجمهورية​".

كما توجه القواس لجعجع قائلا: "من راهن واستجلب ملايين السوريين الى لبنان بهدف إسقاط سوريا ونظامها عليه تحمل بقاءهم في دياره إلى الأبد".

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