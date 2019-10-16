افيوني في ورشة عمل اليونسكو: نريد تحقيق التحوّل الرقمي في الإقتصاد اللبناني

اشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ​عادل افيوني​ الى ان "لبنان يمرّ في مرحلة ​اقتصاد​ية ومالية دقيقة، لكن شباب لبنان يتمتعون بنقاط قوة في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتي تشهد عليها العديد من الدراسات والمؤسسات ​العالم​ية التي تعنى بهذا المضمار إذ أنّ الجميع متّفق على حس المبادرة الفردية المرتفع في لبنان"، لافتا الى "اننا اينما توجهنا من ​البقاع​ الى ​بيروت​ الى ​طرابلس​ و​النبطية​ نجد أمثلة على حسّ المبادرة اللبنانية، وهذا ينطبق على المغتربين في أصقاع العالم".

وفي كلمة له لليونسكو حول "المهارات الرقمية وريادة الأعمال في بلدان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، عرض أفيوني خطّة العمل التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا التي تتمثّل بتسعة نقاط تهدف الى تسهيل بيئة الأعمال في قطاع اقتصاد المعرفة وتحفيز الأستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وشدد افيوني على "اننا نريد تحقيق التحوّل الرقمي في ​الإقتصاد اللبناني​ وتحويل لبنان الى مركز إقليمي لقطاع اقتصاد المعرفة".