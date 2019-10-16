رياشي لـ"نداء الوطن": كلنا الى جانبكم

أكّد الوزير السابق ​ملحم رياشي​، في تصريح تلفزيوني، أن "نشاط صحيفة نداء الوطن أن يكملوا برسالتهم بكل حرية"، مشيرًا الى أن "من يعمل في الإعلام كمن يقود دراجة، لا يجب أن يتوقف كي لا يقع"، مضيفًا: "كلنا الى جانبكم".

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