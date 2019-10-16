اشار مجلس ​لبنان​يي ​فرنسا​ "COLIF" تعليقا على ​الحرائق​ تضرب مدنا وقرى لبنانية عدة، الى انه "في 13 أيلول 2019، في الدائرة الخامسة في مدينة ​باريس​، أقام الـ"COLIF" عشاء خيريا يعود ريعه لمصلحة فوج الإطفاء و​الدفاع المدني​ اللبناني. خلال هذه المناسبة، وللمرة الاولى، تقوم منظمة غير حكومية الـ"COLIF" بإعلام الجالية اللبنانية والفرنسية عن الحالة المأسوية للإمكانات المتواضعة للقيام بعملهم، وأشارت الى أنها في صدد برنامج شامل لدعم هاتين المؤسستين وخصوصا على الصعيد التقني والتجهيزي. بعد المناسبة مباشرة، تم شراء أولى المعدات وفقا للحاجات الملحة، وسيتم شحنها الأسبوع المقبل وتسليمها الى السلطات المعنية. معدات عدة سيتم شراؤها وإرسالها بعد التنسيق مع السلطات المحلية اللبنانية.الـ"COLIF" حريص أن يعلم الجالية اللبنانية في فرنسا ويحضها على الاهتمام الدائم بالوطن الام لبنان".

واوضح رئيس الـ"COLIF" جيروم حجار ان "واجبنا أن تكون نشاطاتنا مفيدة لكل اللبنانيين من دون تميز بين المناطق والأهداف، وجمع التبرعات مستمر، لأن فوج الإطفاء والدفاع المدني يساعدان المواطنين ويقومان بخدمة كل اللبنانين، أطلقنا للتو حملة ثانية للتبرعات عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ونحن متأكدون ان اللبنانيين هم أهل السخاء والعطاء في فرنسا وكل أقطار ​العالم​".



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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس لبنانيي فرنسا: اشترينا معدات ملحة للاطفاء وستشحن الى لبنان الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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