تدابير سير في النبطية لمناسبة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين

أعلنت المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقــات العامة أنه "عند الساعة 20.30 من يوم الجمعة 18/10/2019 سيتم إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في ​مدينة النبطية​، ويتخللها تنظيم مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة، ومن المتوقع أن يشارك عدد غفير من المواطنين، وستتخذ ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، اعتباراً من الساعة 17.00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، ​تدابير سير​، وفقاً لما يلي:

أولاً: منع وقوف ومرور السيارات في الشوارع التالية :

- شارع ​محمود فقيه​ من تمثال الصباح حتى السرية القديمة.

_ شارع مرجعيون من "مفرق" مدرسة الإنجيلية حتى الساحة العامة.

_ شارع السراي من تمثال الصبّاح مروراً بالرساي الحكومي – المنشية حنى ​المدرسة الإنجيلية​.

– شارع السرية القديمة باتجاه ​مستشفى​ الجنوب/ محطة المقدّم.

ثانياً: تحويل السير :

-من مفرق "النانا" باتجاه "بئر القنديل"، وبالعكس.

-من مفرق الجبّانة بعد السرية القديمة.

-من مدخل بئر القنديل – السرية القديمة.

-من مفرق طلعة حي البيّاض غرباً.

- من المفرق قرب محطة شقيف، بإتجاه مفرق حي المسلخ،ـ وبالعكس.

ثالثاً : على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحولوا سيرهم عبر:

- مفرق كفرجوز/تول : للقاصدين بلدات: حاروف، ​زبدين​، تول، ​جبشيت​، ​القصيبة​ والقرى المجاورة.

- مفرق كفرمان/المئذنة أو عبر جادة الرئيس نبيه بري: للقاصدين بلدات : النبطية الفوقا، كفرتبنيت ومنطقتي مرجعيون وحاصبيا.

- مفرق زبدين (الميتم) للمتوجهين من قرى: شوكين، ميفدون، عدشيت والقصيبة باتجاه بلدة تول، وبالعكس.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الى "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام".

