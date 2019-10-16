حبشي: لتغيير جذري في ادارة الدولة كي لا تتكرر المصائب

اكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "واجب علينا التغيير الجذري في طريقة ادارة ​الدولة​ كي لا تتكرر المصائب من دون معالجة، وعلى هيئة ادارة الكوارث ان تكون فاعلة وقريبة من الناس وتقديم العون وتعزيز ​الدفاع المدني​ كما القيام بالاجراءات اللازمة لاستخدام الطائرات".

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