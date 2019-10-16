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الحسن بحثت مع وفد بريطاني في تعزيز دور المرأة وانخراطها في السياسة

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استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وفدًا من الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية، وتم البحث في برنامج تعزيز دور المرأة على المستويات السياسية ولحظها بالكوتا وفق اصلاحات تشريعية مخصصة لتشجيع النساء على الانخراط اكثر في ​الحياة​ السياسية اللبنانية.

والتقت الحسن وفدا من ​البقاع الغربي​ برئاسة النائب ​هنري شديد​ وتم البحث في الشؤون الخدماتية والادارية والانمائية في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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