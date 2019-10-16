الحسن بحثت مع وفد بريطاني في تعزيز دور المرأة وانخراطها في السياسة

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وفدًا من الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية، وتم البحث في برنامج تعزيز دور المرأة على المستويات السياسية ولحظها بالكوتا وفق اصلاحات تشريعية مخصصة لتشجيع النساء على الانخراط اكثر في الحياة السياسية اللبنانية.
والتقت الحسن وفدا من البقاع الغربي برئاسة النائب هنري شديد وتم البحث في الشؤون الخدماتية والادارية والانمائية في المنطقة.
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