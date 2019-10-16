الحسن بحثت مع وفد بريطاني في تعزيز دور المرأة وانخراطها في السياسة

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وفدًا من الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية، وتم البحث في برنامج تعزيز دور المرأة على المستويات السياسية ولحظها بالكوتا وفق اصلاحات تشريعية مخصصة لتشجيع النساء على الانخراط اكثر في ​الحياة​ السياسية اللبنانية.

والتقت الحسن وفدا من ​البقاع الغربي​ برئاسة النائب ​هنري شديد​ وتم البحث في الشؤون الخدماتية والادارية والانمائية في المنطقة.

