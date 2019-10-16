اللواء ابراهيم إلتقى سفيري روسيا والهند

استقبل مدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، في مكتبه، السفير الروسي في لبنان ​ألكسندر زاسبكين​ وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ثم إلتقى اللواء ابراهيم سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان حيث عرضا سبل التعاون بين المديرية العامة و​السفارة​ لتسهيل شؤون الجالية الهندية.