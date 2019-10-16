اللواء ابراهيم إلتقى سفيري روسيا والهند

استقبل مدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه، السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ثم إلتقى اللواء ابراهيم سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان حيث عرضا سبل التعاون بين المديرية العامة والسفارة لتسهيل شؤون الجالية الهندية.
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